(shareribs.com) Frankfurt / New York 05.08.2024 - Technologiewerte bewegen sich zum Wochenauftakt teils deutlich nach unten. Im deutschen Handel brechen unter anderem United Internet und Varta ein. Auch an der Wall Street kommt es zu massiven Verlusten. Der DAX verliert 1,8 Prozent auf 17.384 Punkte, angeführt von E.On, Zalando und Volkswagen Infineon und Siemens Healthineers liegen leicht im Plus. ...

