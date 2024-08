Die Novartis-Aktie verzeichnete am Freitag einen deutlichen Kursrückgang an der Schweizer Börse SIX. Bis zum Nachmittag fiel der Kurs um 2,3 Prozent auf 94,36 CHF. Trotz des Rückgangs liegt die Aktie noch deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 81,63 CHF, das am 7. September 2023 erreicht wurde. Der Pharmariese hatte kürzlich seine Quartalszahlen vorgelegt, die ein gemischtes Bild zeigten: Während der Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr deutlich auf 1,44 CHF stieg, sank der Umsatz um 7,58 Prozent auf 11,32 Milliarden CHF.

Ausblick und Dividendenerwartungen

Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 7,43 USD je Aktie. Zudem wird erwartet, dass Novartis seine Dividende auf 3,75 USD je Aktie erhöhen wird, nachdem im Vorjahr 3,30 CHF ausgeschüttet wurden. Die Experten sehen das mittlere Kursziel bei 100,33 CHF, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Kurs impliziert. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 29. Oktober 2024 veröffentlicht und könnten weitere Impulse für die Kursentwicklung liefern.

