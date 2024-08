The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 05.08.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.08.2024



ISIN Name

CA14919F1071 CATHEDRA BITCOIN INC.

CA48575L2066 KARORA RES INC.

CA8583351025 STEER TECHNOLOGIES INC.

DE0005654933 EINHELL GERMANY VZO O.N.

US96684W1009 WHOLE EARTH BR.A DL-,0001