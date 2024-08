© Foto: DALL*E



Ein globaler Ausverkauf drückt die Titel am Montag erneut massiv ins Minus, gepaart mit Gerüchten, dass sich Nvidias neuer Blackwell-Chip um Monate verzögern könnte. Kein Grund zur Panik, sagen Analysten.The Information berichtete, dass sich die Auslieferung von Blackwell aufgrund von Designproblemen um drei Monate oder mehr verzögern könnte. Wie Barron's errechnet hat, könnte eine solche Verzögerung dazu führen, dass Nvidia einige Milliarden US-Dollar an Einnahmen erst Anfang 2025 und nicht schon Ende 2024 erhält. "Wie wir bereits gesagt haben, ist die Nachfrage nach Hopper sehr stark, die breite Blackwell-Bemusterung hat begonnen und die Produktion ist auf Kurs, um in der zweiten …