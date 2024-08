Bern - Galenica ist in den ersten sechs Monaten weiter gewachsen. Für das Gesamtjahr sieht sich der Gesundheitskonzern nun auf gutem Weg, die eigenen Ziele zu erreichen. Dazu soll vor allem eine erwartete Belebung im zweiten Semester beitragen. Den Umsatz beziffert Galenica in einem Communiqué am Dienstag auf 1,9 Milliarden Franken, ein Plus von 2,6 Prozent. Hierzu steuerte die Sparte Logistics & IT knapp 1,6 Milliarden bei (+3,0%). Der Geschäftsbereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...