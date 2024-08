The following instruments on XETRA do have their first trading 06.08.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 06.08.2024Aktien1 CA91707P1099 Urbana Corp.2 CA42984P1062 Highcliff Metals Corp.3 US17253J1060 Cipher Mining Inc.4 AU0000325136 Tritium DCFC Ltd.5 CA03990E1051 Argo Corp.6 CA14919F2061 Cathedra Bitcoin Inc.7 DE000A40ESU3 Einhell Germany AGAnleihen1 USU03903AG31 Group 1 Automotive Inc.2 US91282CLF67 United States of America3 US91282CLG41 United States of America4 US912810UC08 United States of America