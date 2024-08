An den Märkten kehrt heute vorerst wieder etwas Ruhe ein. Die meisten Märkte setzen zu einer Erholung von dem gestrigen Abverkauf an. Der Blick richtet sich zudem wieder stärker auf einzelne Unternehmensnews und -daten. Das gilt auch für Vonovia, wo die Tochter Deutsche Wohnen neue Zahlen geliefert hat.Das operative Geschäft der Vonovia-Tochter Deutsche Wohnen hat sich in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2024 relative stabil entwickelt. Das bereinigte Ergebnis der fortgeführten Geschäftsbereiche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...