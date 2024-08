NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Axa nach Halbjahreszahlen des Versicherers von 40,00 auf 41,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Farooq Hanif verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf die besser als von ihm erwartete Ergebnisentwicklung, was das Resultat eines gut gelaufenen Schaden- und Unfall-Versicherungsgeschäfts gewesen sei sowie einer guten Schaden-Kosten-Quote. Nach den jüngsten Kursverlusten sei die Aktie wieder äußerst attraktiv bewertet./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2024 / 18:40 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2024 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120628