Occidential Petroleum - OXY: Warren Buffets Öl-Asset könnte Western Midstream Partners verkaufen! >>> Outside Reversal !!!

Quartalszahlen bei Occidential Petroleum am Mittwoch nach Börsenschluss!

Steigende Ölpreise wegen Saionalität & Nahost-Konflikt?

Occidential Petroleum (OXY) - ISIN US6745991058

Rückblick: Rückläufige Gewinne und der schwächelnde Ölpreis hatten für einen deutlichen Abverkauf der Occidential-Petroleum-Aktie gesorgt. In den letzten Tagen hat sich das Wertpapier deutlich von den gleitenden Durchschnitten nach unten abgesetzt und dabei auch das Tief vom vergangenen Dezember unterschritten.

Occidential-Petroleum-Aktie: Chart vom 05.08.2024, Kürzel: OXY Kurs: 56.18 USD, Tageschart Quelle: TWS







Mögliches bullisches Szenario

Die Outside-Reversal-Konstellation spricht für eine technische Gegenreaktion hinauf zu den gleitenden Durchschnitten. Die Saisonalität im dritten Quartal spricht ebenfalls für steigende Ölpreise. Auch der sich zuspitzende Nahost-Konflikt könnte in diese Richtung wirken.

Mögliches bärisches Szenario

Ein Einbruch der Weltkonjunktur - etwa infolge einer weiteren Eskalation in Nahost - könnte die Notierungen am Ölmarkt weiter fallen lassen. Deshalb sollten wir - zum Beispiel in Höhe der unter gelben Linie - einen Stop Loss platzieren, um das Risiko zu begrenzen.

Meinung:

Occidential Petroleum fördert Öl und Gas und somit dürfte die Aktie mehr mit den Entwicklungen an den Energiemärkten korrellieren als mit den Ergebnissen der Quarrtalszahlen die am morgigen Mittwoch nach Börsenschluss veröffentlicht werden. Das größte Aktienpakt besitzt mit rund 29 Prozent Warren Buffets Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway. Neben den oben genannten Entwicklungen am Ölmarkt könnte ein Verkauf des Gaspipeline-Betreibers Western Midstream Partners neuen Schwung in die Aktie bringen, indem diese dazu beitragen könnte, den Bestand an 18.5 Milliarden USD Verbindlichkeiten zu reduzieren.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 49.81 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 446.47 Mio. USD

Meine Meinung zu Occidential Petroleum ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/buffetts-oel-perle-plant-mega-deal-20350960.html

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2024

Autor: Thomas Canali

