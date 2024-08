Laut Gerüchten will der Stahlkonzern Salzgitter zusammen mit Finanzinvestor Apollo den Kupfer- und Recyclingspezialisten Aurubis übernehmen. Das sagte jüngst Ex-Aurubis-Chef Werner Marnette in einem Interview mit €uro am Sonntag. "Der Plan sieht ein Delisting beider Gesellschaften vor, um sie anschließend zu fusionieren und Private Equity zu beteiligen", sagte uns Marnette. Salzgitter ist bereits seit 2009 an Aurubis beteiligt und liegt mit einem Anteil von 29,99 Prozent knapp unter der Schwelle ...

