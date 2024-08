Die HORNBACH-Gruppe ist mit 169 Bau- und Gartenmärkten, zwei Fachmärkten, 39 Baumärkten und Online-Shops in neun Ländern Europas einer der führenden DIY-Anbieter in Deutschland und Europa. Im Rahmen der 2. German Select Conference mit 10 präsentierenden Unternehmen veranstaltet mwb research am 20.08.2024 um 11:30 Uhr einen Online-Roundtable mit Anne Spies, Senior IR Managerin der Hornbach Group. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2024-08-20-11-30/HBH-GR zur Verfügung gestellt.