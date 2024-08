"Die Zahlen des ersten Halbjahres 2024 sind wie gewohnt sehr stark. Über allen Finanzkennzahlen steht bei uns jedoch der Kunde. Umso mehr freut es mich deshalb, dass unsere Kundenzufriedenheitsumfrage 2024 erneut sehr gute Ergebnisse zeigt", berichtet Rational-Chef Dr. Peter Stadelmann. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Landsberg am Lech veröffentlichte am Morgen des 6. August 2024 den Bericht zum ersten Halbjahr 2024. Neuer Rekordumsatz im zweiten Quartal 2024 "Mit Umsatzerlösen in Höhe von 294,8 Millionen Euro übertrafen wir das Vorjahresquartal um 6 Prozent und erzielten auf Quartalsbasis einen ...

