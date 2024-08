Fraport übertraf im zweiten Quartal die Erwartungen für die Umsatzerlöse um 3 % auf EUR 1,15 Mrd. (+10,6 % gg. Vj.), angetrieben durch ein Wachstum von 11-12 % in den Bereichen Aviation, Ground Handling und International Activities & Services, und trotz einer Verlangsamung des Passagierwachstums am Flughafen Frankfurt. Höhere Flughafenentgelte und Infrastrukturentgelte trugen wesentlich zu diesem Wachstum bei. Auch das EBITDA übertraf die Erwartungen um 3 % und stieg im Jahresvergleich um 9,7 %, wobei die Margen in den Bereichen Aviation und Ground Handling deutlich verbessert wurden. Retail & Real Estate entwickelte sich aufgrund stagnierender Immobilienerlöse und höherer Instandhaltungskosten unterdurchschnittlich. Fraport erwartet für das Geschäftsjahr 24 ein Passagieraufkommen am unteren Ende der bisherigen Spanne von 61 bis 65 Millionen und ein EBITDA in der Mitte der Spanne von 1,26 bis 1,36 Milliarden Euro, was einem Wachstum von 9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Strategie, höhere Gebühren dem Passagierwachstum vorzuziehen, zahlt sich kurzfristig aus, muss aber möglicherweise überdacht werden, wenn 2026 in Frankfurt zusätzliche Kapazitäten in Betrieb genommen werden. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihre BUY-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 67,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Fraport%20AG