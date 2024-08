Die Infineon-Aktie steht erneut im Fokus der Anleger, nachdem die Privatbank Berenberg ihre Einschätzung aktualisiert hat. Trotz einer Senkung des Kursziels von 45 auf 41 Euro behält die Bank ihre Kaufempfehlung bei. Diese Anpassung erfolgt vor dem Hintergrund der jüngsten Quartalszahlen des Chipherstellers und spiegelt die aktuellen Marktbedingungen wider.

Langsame Erholung in Schlüsselmärkten

Die Analystin Tammy Qiu begründet die Reduzierung ihrer Schätzungen für 2024/25 mit einer langsameren Nachfrageerholung in den wichtigen Geschäftsbereichen Automobil und Industrie. Diese Entwicklung unterstreicht die Herausforderungen, denen Infineon in seinen Kernmärkten gegenübersteht. Dennoch bleibt die Gesamteinschätzung des Unternehmens positiv, was sich in der beibehaltenen Kaufempfehlung manifestiert.

