Das 2. Quartal von Zalando war ein solides. Die Erwartungen in Bezug auf Umsatz und Betriebsergebnis wurden übertroffen, wenn auch nur leicht. Nach 4 Quartalen des Rückgangs kehrte der Konzernumsatz mit 3,4 % yoy zu Wachstum zurück. Dies ist auf Zuwächse im B2C, vor allem in den Segmenten Sport, Designer und Beauty, sowie auf Zuwächse im B2B-Geschäft zurückzuführen. Das Unternehmen konnte seine Margen dank eines guten Bestandsmanagements und einer effektiven Kostenkontrolle weiter verbessern. Vor allem zeigte Zalando eine starke finanzielle Performance mit einer Verbesserung des FCF um 33,4 %, was den Rückkauf von Aktien und Anleihen förderte. Allerdings blieb die Kundenentwicklung (-1,4%) ein Schwachpunkt. Die Analysten von mwb research lassen ihre Schätzungen weitgehend unverändert und bestätigen ihr Kursziel und Rating (EUR 32,00, KAUFEN). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Zalando%20SE