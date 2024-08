Lateinamerikanischer Agrarindustrieriese wählt Kinaxis zur Verbesserung der Lieferkette im Rahmen seiner globalen Expansionsbemühungen

Kinaxis Inc. (TSX:KXS), ein weltweit führendes Unternehmen für die durchgängige Orchestrierung der Lieferkette, gab heute bekannt, dass CMI Foods, Eigentümer der beliebten Restaurantkette Pollo Campero und eines der größten agroindustriellen Unternehmen Lateinamerikas, das Unternehmen beauftragt hat, seine Praktiken in den Bereichen Angebot, Nachfrage und Bestandsmanagement umzugestalten, während die Marke eine digitale Transformation einleitet, um einen ehrgeizigen geografischen Expansionsplan zu ermöglichen.

Das umfangreiche Portfolio von CMI Foods umfasst Lebensmittelverarbeitungs- und Produktionsbetriebe, Tiernahrung und eigenständige Restaurants wie Pollo Campero und Pollo Granjero. Mit Kinaxis wird das schnell wachsende Unternehmen in der Lage sein, all seine Lieferkettendaten, Mitarbeiter und Prozesse an einem Ort zu vernetzen und Unterbrechungen so zu steuern, dass seine Produkte effizienter in den Händen der Kunden landen.

"Wir freuen uns, dass Kinaxis eine neue Perspektive für unsere Lieferkette bietet, die ein entscheidender Dreh- und Angelpunkt für das Wachstum unseres Produktportfolios und die Expansion in bisher nicht bediente Märkte ist", sagte Marco Matouk, Senior Director of Transformation and Digitalization bei CMI Foods. "Die Partnerschaft wird unsere Fähigkeit verbessern, unseren Kunden qualitativ hochwertige Lebensmittel zu liefern und gleichzeitig die Nachhaltigkeit in unseren Betrieben zu fördern."

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von CMI Foods und darauf, Teil ihrer spannenden Reise zur Umgestaltung ihrer Lieferkette zu sein", sagte Claire Rychlewski, Chief Sales Officer bei Kinaxis. "Es besteht weiterhin eine anhaltende Nachfrage nach grundlegenden Veränderungen in der Art und Weise, wie Lieferketten gemanagt werden, und unsere Fähigkeit, echte End-to-End-Transparenz zu bieten, wird ein wesentlicher Bestandteil ihres Wachstums und Erfolgs sein."

Wenn Sie mehr über Kinaxis und seine Lieferketten-Managementlösungen erfahren möchten, besuchen Sie bitte Kinaxis.com.

Über Kinaxis

Kinaxis ist weltweit führend in der modernen Orchestrierung von Lieferketten. Wir betreuen Lieferketten und die Menschen, die diese verantworten. Unserer Software vertrauen bekannte globale Marken, denn sie bietet Flexibilität und ermöglicht schnelles Reagieren, so wie es das moderne, dynamische Umfeld erfordert. Wir verbinden unsere patentierte Paralleltechnik mit einer auf den Menschen fokussierten Herangehensweise an KI. So versetzen wir Unternehmen jeglicher Größe in die Lage, ihre End-to-End-Lieferkette zu verwalten, von der mehrjährigen strategischen Planung über die sekundengenaue Ausführung bis hin zur Auslieferung auf der letzten Meile. Mehr erfahren Sie unter kinaxis.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn.

Quelle: Kinaxis

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240806729416/de/

Contacts:

Medienarbeit

Jaime Cook Kinaxis

jcook@kinaxis.com

289-552-4640

Investorenbeziehungen

Rick Wadsworth Kinaxis

rwadsworth@kinaxis.com

613-907-7613