Der Montag wurde beherrscht von einer fast schon depressiven Stimmung, zahlreiche Schlagzeilen sprachen gar von einem "Crash" an der Börse. So ziemlich überall schien es mit den Kursen in die Tiefe zu gehen. Das hierzulande eher wenig beachtete Kellanova bildete dazu allerdings einen angenehmen Kontrast, und das nicht ohne Grund.Anzeige:Kellanova (US4878361082) entstand erst im vergangenen Jahr, nachdem Kellogg's sich in zwei Teile aufgespalten hatte. WK Kellogg kümmert sich seither in erster Linie um das Geschäft mit Corn Flakes und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...