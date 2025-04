Die EZB senkt den Leitzins auf 2,25 % und hat dafür gute Argumente. In den USA will sich Fed-Chef Jerome Powell dem Druck Trumps nicht beugen und an seiner abwartenden Strategie festhalten. Droht die Entlassung? Tesla legt nach Ostern Zahlen vor, die den Kurs bewegen könnten. Gold steigt weiter. Top Meldungen Die wichtigsten Aktienmärkte entwickelten sich in der Woche vor Ostern im Wesentlichen seitwärts: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...