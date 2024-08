KnowBe4 schärft das Bewusstsein für Cybersicherheit durch die Aufnahme des National Social Engineering Day in den National Day Calendar

KnowBe4, der Anbieter der weltweit führenden Plattform für Sicherheitsschulungen und Phishing-Simulationen, hat heute die Einführung des National Social Engineering Day bekannt gegeben, der von nun an am 6. August jedes Jahres stattfindet. Dieser neue nationale Gedenktag, der offiziell in den National Day Calendar aufgenommen wurde, soll Menschen und Organisationen über die Risiken durch Social-Engineering-Taktiken bei Cyberangriffen aufklären.

Bei etwa 98 der Cyberangriffe setzen Cyberkriminelle Social-Engineering-Taktiken ein und verursachen dabei einen durchschnittlichen Schaden von über 4,5 Millionen US-Dollar. Sie manipulieren Personen, um unwissentlich einen unbefugten Zugang zu sensiblen geschäftlichen und persönlichen Daten zu gewähren, was zu Datenschutzverletzungen, finanziellen Verlusten und erheblichen Betriebsunterbrechungen für Einzelpersonen und Unternehmen führen kann. Mit einem nationalen Tag zu diesem wichtigen Thema will KnowBe4 den Menschen das Wissen und die Fähigkeiten vermitteln, um diese immer raffinierteren Bedrohungen zu erkennen und wirksam zu bekämpfen.

"Die Einführung des National Social Engineering Day erinnert uns alle daran, dass es bei der Cybersicherheit nicht nur um Technologien, sondern auch um Menschen geht", kommentiert Stu Sjouwerman, CEO bei KnowBe4. "Der National Social Engineering Day ermahnt uns dazu, wachsam zu bleiben und uns laufend über die immer neuen Taktiken der Cyberkriminellen zu informieren. Social Engineering birgt vielfältige Gefahren, und wir müssen uns die richtigen Technologien und Kenntnisse aneignen, um diese Gefahren souverän zu beherrschen. Indem wir uns und unsere Teams weiterbilden, können wir das menschliche Element vom schwächsten Glied zur stärksten Verteidigungslinie gegen Cyberbedrohungen entwickeln."

Der erste National Social Engineering Day findet am 6. August 2024 statt dem Geburtstag des verstorbenen Kevin Mitnick, namhafter Hacker und ehemaliger Chief Hacking Officer bei KnowBe4. Mitnick, der oft als der berühmteste Social Engineer der Welt bezeichnet wird, übernahm eine zentrale Rolle bei der Entwicklung der Cybersicherheitslandschaft.

Im Zuge dieser Initiative wird KnowBe4 Ressourcen und Schulungsmaterial bereitstellen, um Einzelpersonen und Organisationen dabei zu helfen, gängige Social Engineering-Bedrohungen zu verstehen und einzudämmen. Diese Anstrengungen zielen darauf ab, das menschliche Element in der Cybersicherheit zu stärken, um als letzte Verteidigungslinie gegen Cyberangriffe zu dienen.

Über KnowBe4

KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für das Training von Sicherheitsbewusstsein und Phishing-Simulationen, wird von mehr als 65.000 Organisationen auf der ganzen Welt genutzt. KnowBe4 wurde vom IT- und Datensicherheitsspezialisten Stu Sjouwerman gegründet und hilft Organisationen dabei, das menschliche Element der Sicherheit anzugehen, indem das Bewusstsein für Ransomware, CEO-Betrug und andere Social-Engineering-Taktiken durch einen neuartigen Ansatz für Bewusstseinsschulungen zum Thema Sicherheit geschärft wird. Der verstorbene Kevin Mitnick, ein international anerkannter Cybersicherheitsspezialist und Chief Hacking Officer von KnowBe4, unterstützte die Gestaltung der KnowBe4-Schulung auf Grundlage seiner gut dokumentierten Social-Engineering-Taktiken. Unternehmen verlassen sich auf KnowBe4, um ihre Endbenutzer als letzte Verteidigungslinie zu mobilisieren, und vertrauen auf die KnowBe4-Plattform, um ihre Sicherheitskultur zu stärken und menschliche Risiken zu reduzieren.

Über den National Day Calendar

Unser Ziel ist es, Freude und Begeisterung zu verbreiten, indem wir die vielfältigen und einzigartigen kulturellen Traditionen der USA würdigen. Wir wollen Einzelpersonen, Familien und Gemeinschaften inspirieren, gemeinsam die vielen geselligen und festlichen nationalen Tage unseres Kalenderjahres zu genießen.

