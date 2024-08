Edgio's umfangreiche Entwicklungs-Pipeline und Kadenz stärken die Position im Führungszirkel

Edgio, die vorrangige Plattform für Sicherheit, Geschwindigkeit und Einfachheit an der Edge, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen als führend und außergewöhnlich erfolgreich im GigaOm Platform Radar 2024 Report erwähnt wird. Im Bericht werden die Angebote und Fähigkeiten von Edge-Entwicklungsplattformen untersucht und verglichen. Dies soll Entscheidern bei Investitionen helfen, sich über Compute-Fähigkeiten und die Erfahrung mit Entwicklungen zu informieren.

In dem Bericht wird Edgio aufgrund seiner Leistung und dem Compute- und Sicherheitsangebot bewertet, die seine Anwendungslösungen ausmachen. Außerdem wurde ein Lob ausgesprochen für seine Entwicklungsplattform, sein globales Netzwerk, die CI/CD-Integration und die Web-Sicherheit. Hervorgehoben werden auch Edgio's JavaScript WebAssembly-Laufzeit für den Betrieb der serverlosen Edge Funktionsfähigkeiten, der Support von mehr als 40 API-first Javascript Web Frameworks und GitOps Workflows sowie die komplett integrierte Web Application und API Protection (WAAP)-Suite.

"Wir fühlen uns geehrt, dass GigaOm die Stärken unserer Edge-Entwicklungsplattform anerkennt. Damit können Entwickler leistungsstarke und sichere Web-Anwendungen für ihre Endnutzer erstellen," sagte Richard Yew, VP of Product Management, Edgio. "Da sich die Anforderungen unserer Kunden an die Plattform im Laufe der Zeit ändern, ist Edgio bereit, sich im Einklang mit ihnen zu entwickeln. So bieten wir Entwicklern weiterhin ein großartiges Erlebnis und trotz hoher Geschwindigkeit ist Sicherheit ein Teil der DNA."

Gemäß dem Principal GigaOm Analysten, Andrew Green: "Edgio's Fähigkeit, für die Edge typische Umgebungen, serverlose Funktionen und IaaS- basierte Compute-Instanzen zu schaffen, platziert sich dieser Anbieter im Innovations-/Plattform-Quadranten. Edgio ist außergewöhnlich leistungsstark wegen seiner umfangreichen Entwicklungs-Pipeline und Kadenz. Das Unternehmen ist im Führungszirkel anzusiedeln."

Über Edgio

Edgio (NASDAQ: EGIO) hilft Unternehmen, Online-Erlebnisse und -Inhalte schneller, sicherer und mit mehr Kontrolle bereitzustellen. Unser entwicklerfreundliches, global skaliertes Edge-Netzwerk bietet in Kombination mit unseren vollständig integrierten Anwendungs- und Medienlösungen eine einzige Plattform für die Bereitstellung von leistungsstarken, sicheren Webangeboten und Streaming-Inhalten. Durch diese vollständig integrierte Plattform und End-to-End-Edge-Services können Unternehmen Inhalte schneller und sicherer bereitstellen und so den Gesamtumsatz und den Geschäftswert steigern. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie edg.io und folgen uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook.

Contacts:

Medien:

Patti Moran, Edgio

pmoran@edg.io