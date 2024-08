Über 45.000 Tonnen gerettetes Obst und Gemüse sowie über 1,3 Millionen Euro für die Tafel - das ist das Ergebnis der Einführung der Rettertüte in den über 3.250 Lidl-Filialen. Seit zwei Jahren bietet Lidl in Deutschland darin bis zu fünf Kilo Obst und Gemüse mit kleinen Makeln stark rabattiert zum Einheitspreis von drei Euro an. Foto...

