PVA TePla geht Partnerschaft mit Schweizer Anbieter von Lösungen für die Qualitätskontrolle von Industriekristallen ein



07.08.2024 / 08:00 CET/CEST

PVA TePla geht Partnerschaft mit Schweizer Anbieter von Lösungen für die Qualitätskontrolle von Industriekristallen ein Beteiligung von 25 Prozent an dem Schweizer Unternehmen Scientific Visual

Stärkung des wichtigen Geschäftsfeldes Siliziumkarbid, durch kundenorientierte Erweiterung der Kompetenzen bei der Qualitätsinspektion

Erste Ergebnisse des Pilotprojektes für 2025 erwartet

PVA TePla Kunden profitieren von optimierten Lösungen rund um die Siliziumkarbid-Herstellung Wettenberg, 07.08.2024. Um die Aktivitäten rund um das Zukunftsmaterial Siliziumkarbid (SiC) weiter zu verstärken, hat PVA TePla eine Partnerschaft mit Scientific Visual geschlossen. Das Schweizer Unternehmen mit Sitz in Lausanne ist Anbieter von Lösungen für die Qualitätskontrolle von Industriekristallen mit eigener Forschung und Entwicklung. Mit der Beteiligung an Scientific Visual ergänzt die PVA TePla Gruppe ihre vorhandenen Kompetenzen im Bereich der produktions- und messtechnischen Verfahren. Zunächst steht die Arbeit an der Herstellung, Optimierung und Überprüfung von Siliziumkarbid im Fokus mit dem Ziel, die Qualität der Kristalle weiter zu verbessern. "Die Zusammenarbeit mit Scientific Visual markiert einen weiteren Meilenstein unserer Arbeit an Siliziumkarbid. Unsere Expertise in der Herstellung wie auch in der Qualitätsprüfung durch unsere Methoden der Messtechnik wird durch das hinzugewonnene Knowhow sinnvoll erweitert und stärkt unsere Positionierung im Markt", erläutert die CEO der PVA TePla AG, Jalin Ketter. PVA TePla hat bereits langjährige Erfahrung mit Siliziumkarbid, das aus der Leistungselektronik nicht mehr wegzudenken ist. Durch seine hohe Leitfähigkeit leistet es einen wichtigen Beitrag zur E-Mobilität und ist damit ein wesentlicher Treiber der Dekarbonisierung. Durch die exklusive Zusammenarbeit mit Scientific Visual erweitert PVA TePla die Kompetenzen bei der Defekterkennung in Siliziumkarbid-Kristallen. Davon profitieren die Kunden, indem sie mit den PVA TePla Lösungen hochwertigere Siliziumkarbid-Kristalle herstellen können, aus denen sich mehr Wafer mit höherer Qualität gewinnen lassen. Dr. Ivan Orlov, CEO von Scientific Visual, unterstreicht: "Die automatisierte Inspektionstechnologie für Industriekristalle von Scientific Visual und die industriellen Produktionskapazitäten von PVA TePla werden in Kombination die Qualität der Siliziumkarbid-Kristalle verbessern. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt zur Nutzung der Industrie 4.0. Wir erwarten erhebliche Vorteile für die gesamte Halbleiterindustrie." Der weltweite Bedarf an diesem Material wird in den nächsten Jahren deutlich steigen. Die Forschung und Entwicklung durch das Metrologie-Knowhow des neuen Partners Scientific Visual zu stärken, ist daher der nächste konsequente Schritt. Erste Ergebnisse der Zusammenarbeit werden innerhalb eines Jahres erwartet. PVA TePla hat 25 Prozent der Unternehmensanteile von Scientific Visual übernommen. Über den Kaufpreis haben die Partner Stillschweigen vereinbart. Kontakt: Dr. Gert Fisahn

Investor Relations

PVA TePla AG

Tel: +49(0)641/68690-400

gert.fisahn@pvatepla.com



