Tesla kaufen, um die Welt zu retten? Das war einmal. So sieht es zumindest die Drogeriekette Rossmann. Sie will keine E-Autos von Tesla mehr, weil der Chef Donald Trump unterstützt. Bisher waren Teslas für viele Kunden zweierlei: Zum einen eben emissionsfreie Autos, die den Planeten nicht so stark schädigen wie andere. Zum anderen zeigten die Modelle des Elektropioniers, dass für Fahrvergnügen kein Verbrennungsmotor notwendig ist. Damit sprach Tesla ...

Den vollständigen Artikel lesen ...