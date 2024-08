Das Instrument LY10 AU000000LLO8 LION ONE METALS CDIS EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 07.08.2024 und ex Kapitalmassnahme am 08.08.2024

The instrument LY10 AU000000LLO8 LION ONE METALS CDIS EQUITY is traded cum capital adjustment on 07.08.2024 and ex capital adjustment on 08.08.2024



The instrument 1BD SE0007387089 BIO-WORKS TECHN. AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 07.08.2024 and ex capital adjustment on 08.08.2024



The instrument S4VC GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC LS-,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 07.08.2024 and ex capital adjustment on 08.08.2024



The instrument 9EM AU000000ELT2 ELEMENTOS LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 07.08.2024 and ex capital adjustment on 08.08.2024



The instrument TNTC NL0009739416 POSTNL N.V. EO -,08 EQUITY is traded ex capital adjustment on 07.08.2024