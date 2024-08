© Foto: Helmut Fricke/dpa



Trotz eines leicht rückläufigen Gewinns will die Commerzbank ihre Aktionärsbelohnungen weiter hochfahren. Das kommt an der Börse gut an.Die Commerzbank verzeichnete im zweiten Quartal einen leichten Gewinnrückgang, sieht sich aber weiterhin auf einem guten Weg, ihre Jahresziele zu erreichen und kündigt neue Aktienrückkäufe an. Trotz eines Gewinns von 538 Millionen Euro im zweiten Quartal, was einem Rückgang von 4,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, bestätigte die Bank ihre Jahresprognose und plant weitere Maßnahmen zur Steigerung der Aktionärsrenditen. Das leicht unter den Erwartungen liegende Ergebnis wurde durch einen gesunkenen Zinsüberschuss und eine Rückstellung von 95 …