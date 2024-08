EQS-Media / 07.08.2024 / 09:00 CET/CEST

Pressemitteilung Your Family Entertainment freut sich über die erfolgreiche Expansion des Fix&Foxi-Familiensenders in Lateinamerika! München, den 7. August 2024 Die Your Family Entertainment AG (YFE) freut sich, die erfolgreiche Expansion des beliebten Familien-Fernsehsenders Fix&Foxi in Lateinamerika bekannt zu geben. Damit erweitert YFE die Reichweite des Senders in neutral spanischer Sprache erheblich und erreicht viele neue Zielgruppen für seine erfolgreiche und anspruchsvolle Familien- und Kinderunterhaltung. Der Fix&Foxi-Sender ist jetzt in Kolumbien über Growth International LLC und Star TV Network SAS, in Costa Rica über GCI Service Providers, in Mexiko über Dish/MVS Hub und Magnolia Madrigal Leyva/Fibrit sowie in Venezuela über Telecomunicaciones G-Network C.A., Netuno und TV Zamora verfügbar. Der Fix&Foxi-Sender bietet eine Vielzahl von hochwertigen Animationsserien und lehrreichen, unterhaltsamen Sendungen. Damit ist der Sender eine perfekte Wahl für Familien in Lateinamerika und überall auf der Welt. Die YFE setzt damit ihr Engagement erfolgreich fort, eine sichere und bereichernde Umgebung für Kinder auf der ganzen Welt zu schaffen. "Wir freuen uns sehr, mit diesen renommierten Kabel-, Satelliten- und Mobilfunk-Plattformen in Lateinamerika zusammenzuarbeiten, um den Fix&Foxi-Sender einem breiten Publikum zugänglich zu machen", sagte Laurence Robinet, Chief Broadcast Officer bei Your Family Entertainment. "Diese Weiterentwicklung ist ein Beweis für unseren Einsatz, Familien auf der ganzen Welt pädagogisch wertvolle und gleichzeitig spannende Inhalte zu liefern." Laurence Robinet wird vom 19. bis 22. November an der Content-Messe "MIP Cancun" teilnehmen, um die Präsenz des Fix&Foxi-Senders in der Region weiter zu stärken und auszubauen. Über Your Family Entertainment AG

Die Your Family Entertainment AG (YFE) mit Sitz in München, ist eines der führenden deutschen Unternehmen in der Produktion und Distribution von Kinder- und Familienprogrammen. YFE besitzt eine der größten unabhängigen Film-Programmbibliotheken Europas mit beliebten Titeln wie "Enid Blyton", "Fix & Foxi" und "Cosmo & Wanda - Wenn Elfen helfen". Die Inhalte von YFE sind für ihre Bildungsqualität, Unterhaltungswert und Gewaltfreiheit bekannt. YFE betreibt den mehrfach ausgezeichneten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV", der auf vier Kontinenten präsent ist, den Free-TV-Sender "RiC TV" sowie verschiedene mobile und digitale Kanäle weltweit. Im Dezember 2021 konnte YFE Kartoon Studios (NYSE: TOON), ehemals Genius Brands International aus Hollywood, als neuen Hauptaktionär gewinnen. YFE und Kartoon Studios bieten unter dem Motto "Content with a Purpose" qualitativ hochwertige Inhalte einem globalen Publikum an. Über den Fix&Foxi Sender

Fix&Foxi TV ist der preisgekrönte Sender aus Europa für Kinder und die ganze Familie - mit den beliebten Füchsen als Präsentatoren zeigt Fix&Foxi TV mit seinem 24-stündigen Programm eine optimale Mischung aus pädagogisch wertvollen Unterhaltungs- und Bildungsinhalten sowie monatlichen Highlights und Erstausstrahlungen. Alle Sendungen auf Fix&Foxi TV sind hochwertig, gewaltfrei, unterhaltsam und damit garantiert "kids safe" und "brand safe". Kontakt Your Family Entertainment AG

Laurence Robinet

Türkenstraße 87

80799 München

Deutschland Tel.: +49 (0) 89 99 72 71-0

E-Mail: laurence.robinet@yfe.tv www.yfe.tv



