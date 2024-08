Die gute Nachricht für den Handel am Dienstag lautet, dass der Ausverkauf im Tech-Segment sich nicht weiter fortsetzen wollte. Enttäuschend war allerdings, dass anfängliche Kursgewinne sich recht schnell wieder in Luft auflösten und zum Teil sogar noch weiter ausweiten sollten. Das dürfte die Verunsicherung nur noch weiter befeuern und von einer echten Erholung lässt sich für den Moment wohl nur träumen.Anzeige:Dabei fing eigentlich alles noch recht freundlich aus. Nach massiven Abwertungen eröffnete die Börse in ...

