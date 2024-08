DAX mit zaghafter Erholung. Continental und Sixt nach Zahlen deutlich im Plus.

Die Nervosität hat seit gestern sichtlich nachgelassen. Dies ist unter anderem am Volatilitätsindex des DAX®, dem VDAX® new abzulesen. Mit knapp 23 Punkten ist das Niveau jedoch weiterhin relativ hoch. Dementsprechend zaghaft gestaltet sich die Erholung des Leitindex. Die Zahlen zur Industrieproduktion in Deutschland fielen allerdings überraschend gut aus. Die US-Futures deuten zudem auf einen freundlich Start an der Wall Street hin. Möglicherweise gewinnt die Erholung im Tagesverlauf an Fahrt.

Unternehmen im Fokus

Beiersdorf verbuchte im ersten Halbjahr ein Umsatzplus im einstelligen Bereich und einen Gewinn nach Steuern auf Vorjahresniveau. Der Konsumgüterhersteller bestätigte daraufhin die Prognosen für das Gesamtjahr. Anleger haben wohl mehr erwartet. Die Aktie sank anfangs auf den tiefsten Stand seit November. Continental konnte im abgelaufenen Quartal den Gewinn deutlich steigern. Zwar senkte der Konzern den Umsatzausblick für das laufende Jahr. Dennoch gab die Aktie zu Handelsbeginn Gas. Evotec brach nach einer Prognosesenkung über 30 Prozent ein. Nordex eröffnete mit einem Gap nach oben. Das Julihoch von EUR 14,25 rückt in greifbare Nähe. Bei Puma belasteten Währungverluste im abgelaufenen Quartal erneut das Nettoergebnis. Der Umsatz und das operative Ergebnis konnten leicht gesteigert werden. Dennoch kappte der Sportartikelhersteller die EBIT-Prognose am oberen Ende. Die Aktie reagierte mit einem deutlichen Kursabschlag. Siemens Energy hat operativ wieder einen Gewinn erwirtschaft. Restrukturierungsaufwendungen sorgten zwar dafür, dass unter dem Strich erneut ein Verlust stand. Das Management sieht den Windanlagenbauer jedoch auf einem guten Weg. Die Aktie startete zwar mit einem leichten Kursabschlag. Seit Jahresbeginn hat sich das Papier jedoch mehr als verdoppelt. Der Autovermieter Sixt senkte nach einem durchwachsenen zweiten Quartal die EBIT-Prognose. Anleger stiegen dennoch ein und schoben das Papier in den Bereich von EUR 62. Seit Jahresbeginn steht jedoch ein Kursverlust von knapp 40 Prozent zubuche.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 17.461/17.980/18.890 Punkte

Unterstützungsmarken: 16.288/16.785/17.282 Punkte

Der DAX® startete freundlich in den Handelstag und arbeitete bereits am Ausbruch über die 200-Tage-Durchschnittslinie. Knackt der Leitindex die Marke von 17.461 Punkten eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis 17.980 Punkte. Der kurzfristige RSI-Indikator hat bereits gedreht und das Abwärtsmomentum läßt nach. Dennoch sollten Anleger die Unterstützungsmarke bei 17.282 Punkten im Auge behalten. Taucht der Index unter das Level droht eine Fortsetzung der Konsolidierung bis 16.785 Punkte.

DAX® in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 27.04.2023 - 07.08.2024.

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 08.08.2019 - 07.08.2024.

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 129,95* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 138,66** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 128,25*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07,08.2024; 09:40 Uhr

Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD65EG 8,08 16.200 18.800 20.09.2024 DAX® HD3Y1S 7,58* 16.600 19.000 20.09.2024 DAX® HD6M55 4,69* 16.800 18.800 25.10.2024 DAX® HD4ZLD 6,22* 16.600 19.000 25.10.2024

* Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.08.2024; 09:40 Uhr

