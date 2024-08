Rational hat im 2. Quartal 24 gute Ergebnisse vorgelegt, wobei der Umsatz leicht über den Konsenswerten lag, während das EBIT dank sinkender Rohstoff- und internationaler Logistikkosten um solide 13% zugenommen hat. Das Umsatzwachstum beschleunigte sich auf 6% yoy (+1% yoy in Q1), angeführt von den beiden Segmenten iCombi und iVario. Das EBIT wuchs um 12% yoy und die Marge verbesserte sich um 1,4ppt yoy auf 26,4%, unterstützt durch einen Anstieg der Bruttomarge um 270bps yoy. Der Auftragsbestand blieb mit ca. EUR 120 Mio. zum Ende des 2. Quartals (11% des Umsatzes 2023) auf einem guten Niveau, was auf eine solide Ausführung und verbesserte Lieferfristen hindeutet. Den Analysten von mwb research gefällt das Geschäftsmodell von Rational, das aufgrund des lukrativen After-Sales-Geschäfts Preiserhöhungen und hohe Margen ermöglicht. Die laufenden Kapazitätserweiterungen in China, die Modernisierung des Maschinenparks in Landsberg am Lech und das Umsatzpotenzial von iHexagon (ein neues Produkt für Kantinen und Fast-Food-Lokale usw.) in Höhe von mehr als EUR Mrd. sind gute Voraussetzungen für die Wachstumsaussichten von Rational. mwb researchs Analysten bekräftigen ihr HALTEN-Rating mit einem modifizierten Kursziel von EUR 755,00 (alt: 750,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/RATIONAL%20AG