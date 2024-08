DJ BASF muss Anlage für Vitamin-Produkte abschalten und erklärt Force Majeure

FRANKFURT (Dow Jones)--BASF muss nach einem Brand in einem Werk in Ludwigshafen für Aromastoffe und Vorprodukte eine komplette Anlage abschalten. Mit sofortiger Wirkung und bis auf Weiteres werde laut Mitteilung höhere Gewalt (Force Majeure) auf Lieferungen ausgewählter Vitamin-A-, Vitamin-E- und Carotinoid-Produkte sowie bestimmte Aromastoffe erklärt. Der DAX-Konzern stehe in Kontakt mit Kunden und informiere über Lieferkapazitäten der betroffenen Produkte.

Der Brand habe sich am 29. Juli in der Anlage ereignet. Durch den Vorfall sei es zu Schäden an der Anlage gekommen. Die Reinigungs-, Inspektions- und Reparaturarbeiten der Anlage hätten begonnen.

August 07, 2024

