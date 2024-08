DJ PTA-Adhoc: Mühlbauer Holding Aktiengesellschaft: Zukünftige personelle Besetzung des Vorstands

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Roding, den 07. August 2024 (pta/07.08.2024/15:20) - Vorstand und Aufsichtsrat der Mühlbauer Holding AG sind übereingekommen, dass die Herren Dr. Stefan Mühlbauer und Josef Markus Mühlbauer unmittelbar nach der Hauptversammlung am 08. August 2024 in den Vorstand der Mühlbauer Holding AG berufen werden sollen. Herr Dr. Stefan Mühlbauer war bisher unter anderem als Vorsitzender des Aufsichtsrats für die Mühlbauer Holding AG tätig; sein Aufsichtsratsmandat bei der Mühlbauer Holding AG endet mit Beendigung der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung am 08. August 2024. Herr Josef Markus Mühlbauer ist bisher in der MB ATECH GmbH, der MPS Roding GmbH und der MPS Stollberg GmbH als Geschäftsführer tätig.

Aussender: Mühlbauer Holding Aktiengesellschaft Adresse: Josef-Mühlbauer-Platz 1, 93426 Roding Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Stefan Mühlbauer Tel.: +49 (0)9461 952-2552 E-Mail: Stefan.Muehlbauer@muehlbauer.de Website: www.muehlbauer.de

ISIN(s): DE0006627201 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

