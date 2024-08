Die Einwohner der Gemeinde Silberstedt in Schleswig-Holstein konnten sich direkt an der Photovoltaik-Freiflächenanlage mit 23 Megawatt vor ihrer Haustür beteiligen. Nach Angaben von Vattenfall ergriffen viele die Chance und beziehen zudem zu vergünstigten Konditionen für bis zu zwei Jahre sogenannten Bürgerstrom. Die Beteiligung der Kommunen und Einwohner an Solar- und Windparks stärkt die Akzeptanz vor Ort. Dies ist unstreitig, schwierig jedoch ist oftmals die Umsetzung einer solchen Teilhabe. Die Beteiligung der Standort-Kommunen von bis zu 0,2 Cent pro Kilowattstunde ist zumindest über das ...

