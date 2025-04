Der Energiekonzern wird für den Betreiber Return Energy die Verwaltung und Optimierung im Energiehandel übernehmen. In den kommenden Jahren will Vattenfall eine externe Batteriespeicherkapazität von bis zu 1,5 Gigawatt aufbauen. Der Energiespeicher-Spezialist Return Energy hat am 24. April den Baubeginn für ein Batteriespeicherkraftwerk mit 100 Megawatt Leistung und 200 Megawattstunden Kapazität in Waddinxveen in der niederländischen Provinz Südholland bekannt gegeben. Die Inbetriebnahme mit Anschluss an das Netz des Betreibers Tennet ist für 2026 geplant. Für die technische Betriebsführung kooperiert ...

