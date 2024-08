EQS-News: Vitesco Technologies Group AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Halbjahresergebnis

Q2 2024 Finanzkennzahlen: Vitesco Technologies steigert Profitabilität bei herausforderndem Umfeld Quartalsumsatz lag bei 2,02 Milliarden Euro (Q2 2023: 2,44 Milliarden Euro); im gesamten ersten Halbjahr 2024 bei 4,02 Milliarden Euro (H1 2023: 4,76 Milliarden Euro)

Umsatz mit Elektrifizierungsprodukten belief sich im zweiten Quartal auf 347,8 Millionen Euro (Q2 2023: 354,3 Millionen Euro)

Bereinigtes EBIT Q2 2024 verbesserte sich auf 81,7 Millionen Euro (Q2 2023: 66,6 Millionen Euro) bei einer bereinigten EBIT-Marge von 4,0 Prozent (Q2 2023: 2,9 Prozent); bereinigtes EBIT H1 2024: 114,7 Millionen Euro (H1 2023: 97,4 Millionen Euro) bei einer bereinigten EBIT-Marge von 2,9 Prozent (H1 2023: 2,1 Prozent)

Auftragseingang Q2 2024: Rund 3,2 Milliarden Euro, davon 1,3 Milliarden Euro bei Elektrifizierungsprodukten

Vitesco Technologies stärkt sein Produktportfolio in China und startet Batteriemanagement-Produktion Regensburg, 8. August 2024. Vitesco Technologies, ein international führender Entwickler und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität, hat heute das Ergebnis für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht. "Die Finanzkennzahlen für das zweite Quartal 2024 verdeutlichen die nur langsam voranschreitende Erholung des Marktumfeldes im Automobilsektor", erklärt Andreas Wolf, CEO Vitesco Technologies. "Trotz dieser herausfordernden Rahmenbedingungen konnten wir die Profitabilität von Vitesco Technologies weiter steigern." Aufgrund aktuell reduzierter Abrufzahlen der Automobilhersteller sowie des geplanten Rückgangs des Nicht-Kerngeschäftes erzielte Vitesco Technologies im zweiten Quartal 2024 einen Konzernumsatz in Höhe von 2,02 Milliarden Euro (Q2 2023: 2,44 Milliarden Euro). Der darin enthaltene Umsatz für Elektrifizierungsprodukte lag bei 347,8 Millionen Euro (Q2 2023: 354,3 Millionen Euro). Bereinigt um Konsolidierungskreis- und Wechselkursveränderungen sanken die Umsatzerlöse auf Konzernebene somit um 11,5 Prozent. Strikte Kostendisziplin im volatilen Umfeld ermöglichte ein Wachstum beim bereinigten operativen Ergebnis auf 81,7 Millionen Euro (Q2 2023: 66,6 Millionen Euro). Dies entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 4,0 Prozent (Q2 2023: 2,9 Prozent). Im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des Vorjahres verringerten sich die Umsatzerlöse des Konzerns auf 4,02 Milliarden Euro (H1 2023: 4,76 Milliarden Euro). Bereinigt um Effekte aus Konsolidierungskreis- und Wechselkursveränderungen ergibt sich ein Rückgang von 9,5 Prozent. Insbesondere der erwartete Rückgang im Bereich der Auftragsfertigung für Continental sowie die Veräußerung von Geschäftseinheiten wirkten sich hier auf den Umsatz aus. Das bereinigte EBIT von Vitesco Technologies verbesserte sich auf 114,7 Millionen Euro (H1 2023: 97,4 Millionen Euro), die bereinigte EBIT-Marge beläuft sich damit auf 2,9 Prozent (H1 2023: 2,1 Prozent). Der Free Cashflow reduzierte sich aufgrund geplanter negativer Einmaleffekte in Verbindung mit der Auftragsfertigung für Continental im zweiten Quartal auf -387,5 Millionen Euro (Q2 2023: -20,6 Millionen Euro). Für das gesamte erste Halbjahr 2024 wurde ein Free Cashflow von -478,1 Millionen Euro (H1 2023: -61,7 Millionen Euro) erzielt. Die Investitionen [1] in Sachanlagen und Software lagen bei 120,4 Millionen Euro (Q2 2023: 92,8 Millionen Euro). Dies entspricht einer Investitionsquote von 5,9 Prozent (Q2 2023: 3,8 Prozent). Zum 30. Juni 2024 verfügte Vitesco Technologies über eine solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 39,4 Prozent (30. Juni 2023: 38,9 Prozent). Im zweiten Quartal 2024 verbuchte Vitesco Technologies einen Auftragseingang in Höhe von rund 3,2 Milliarden Euro. Davon entfielen 1,3 Milliarden Euro auf Elektrifizierungskomponenten. Vitesco Technologies forcierte zudem seine Aktivitäten im Wachstumsmarkt China und baute seine Marktpräsenz mit der kürzlich gestarteten Batteriemanagement-Produktion weiter aus.



"Unser verstärktes Engagement in China trägt Früchte und zeigt, dass wir mit unserer Strategie auf dem richtigen Weg sind. Die neue Batteriemanagement-Produktion ermöglicht es uns, die steigende Nachfrage in China noch besser zu bedienen", erklärt Andreas Wolf. Ergebnisse der Divisionen von Vitesco Technologies Die Division Powertrain Solutions erzielte im zweiten Quartal 2024 einen Umsatz in Höhe von 1,25 Milliarden Euro (Q2 2023: 1,63 Milliarden Euro), was einem organischen Wachstum von -16,3 Prozent entspricht. Die geplanten rückläufigen Umsatzentwicklungen im Bereich der Auftragsfertigung für Continental sowie die Veräußerung von Geschäftseinheiten trugen zum Umsatzrückgang bei. Im gleichen Zeitraum verbesserte sich das bereinigte operative Ergebnis auf 118,1 Millionen Euro (Q2 2023: 100,7 Millionen Euro). Die bereinigte EBIT-Marge der Division lag entsprechend bei 9,4 Prozent (Q2 2023: 6,6 Prozent), das Kerngeschäft trug hier mit einer bereinigten EBIT-Marge von 13,0 Prozent bei. "Der Kerngeschäftsbereich der Division Powertrain Solutions erreichte zum wiederholten Male eine bereinigte EBIT-Marge im zweistelligen Prozentbereich. Das spricht für sich", so CFO Sabine Nitzsche. Angesichts einer eher stagnierenden Auslieferung batterieelektrischer Fahrzeuge im europäischen Markt lag der Umsatz im Bereich der Elektromobilität leicht unter dem Niveau des Vorjahres. Die Division Electrification Solutions wies im zweiten Quartal 2024 einen Umsatz in Höhe von 786,9 Millionen Euro (Q2 2023: 825,2 Millionen Euro) auf. Dies entspricht einem organischen Umsatzrückgang von 2,7 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis belief sich auf -30,9 Millionen Euro (Q2 2023: -31,0 Millionen Euro), was zu einer bereinigten EBIT-Marge von -3,9 Prozent (Q2 2023: -3,8 Prozent) führt. Sabine Nitzsche ergänzt: "Im Bereich Elektrifizierung hatten wir im ersten Quartal einen eher langsamen Start, im zweiten Quartal haben wir Fahrt aufgenommen und ab dem dritten Quartal werden wir profitabel sein." Erwartungen für das Gesamtjahr 2024 Für die weltweite Fahrzeugproduktion ist im zweiten Halbjahr 2024 mit einem weiteren Rückgang gegenüber dem Vorjahr zu rechnen. Vitesco Technologies geht deshalb für das Gesamtjahr 2024 weiterhin von einem herausfordernden Marktumfeld aus. Das Unternehmen rechnet für das Geschäftsjahr 2024 voraussichtlich mit einem Umsatz von 8,1 Milliarden Euro (+/- 150 Millionen Euro). Zugleich geht Vitesco Technologies davon aus, dass die bereinigte EBIT-Marge für 2024 bei rund 4,0 Prozent (+/- 0,2 Prozent) und der Free Cashflow für 2024 (ohne Berücksichtigung von Integrationskosten durch die Verschmelzung mit der Schaeffler AG) bei etwa -400 Millionen Euro liegen werden. Kennzahlen 2. Quartal 2024 und 1. Halbjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr 2023 01. Januar bis 30. Juni Zweites Quartal Mio € 2024 2023 2024 2023 Umsatz 4.016,4 4.755,8 2.024,5 2.441,6 EBITDA 317,3 305,9 185,0 183,5 in % vom Umsatz 7,9 6,4 9,1 7,5 EBIT 58,4 -8,9 43,0 16,4 in % vom Umsatz 1,5 -0,2 2,1 0,7 Umsatz bereinigt1 4.016,4 4.531,9 2.024,5 2.325,8 Bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT bereinigt)2 114,7 97,4 81,7 66,6 in % des bereinigten Umsatzes 2,9 2,1 4,0 2,9 Free Cashflow -478,1 -61,7 -387,5 -20,6 Eigenkapitalquote in % 39,4 38,9

1) Bereinigt um Konsolidierungskreisveränderungen. 2) Bereinigt um Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte aus Kaufpreisallokation (PPA), Konsolidierungskreisveränderungen und Sondereffekte. Vitesco Technologies ist ein international führender Entwickler und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität. Mit intelligenten Systemlösungen und Komponenten für Elektro-, Hybrid- und Verbrennungsantriebe macht Vitesco Technologies Mobilität sauber, effizient und erschwinglich. Das Produktportfolio umfasst elektrische Antriebe, elektronische Steuerungen, Sensoren und Aktuatoren sowie Lösungen zur Abgasnachbehandlung. Vitesco Technologies erzielte 2023 einen Umsatz von 9,23 Milliarden Euro und beschäftigt rund 35.500 Mitarbeitende an rund 50 Standorten. Vitesco Technologies hat seinen Hauptsitz in Regensburg. Investorenkontakt Heiko Eber Leiter Investor Relations Telefon: +49 941 2031-72348 heiko.eber@vitesco.com Pressekontakt Simone Geldhäuser Leiterin Communications (interim) Telefon: +49 941 2031 61302 simone.geldhaeuser@vitesco.com Presseportal https://www.vitesco-technologies.com/de-de/press Social Media www.vitesco-technologies.com www.linkedin.com/company/vitesco-technologies www.facebook.com/VitescoTechnologies www.instagram.com/vitesco_technologies www.youtube.com/VitescoTechnologies www.vitesco-technologies.com/en/WeChat [1] Ohne Nutzungsrechte an Vermögenswerten gemäß IFRS 16.



