Der DAX hat sich am Mittwoch stabilisieren können. Am Ende ging er mit einem Plus von 1,5 Prozent auf 17.615,15 Zählern aus dem Handel. Am heutigen Donnerstag könnte allerdings die Erholungsbewegung bereits wieder vorbei sein. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen ein Prozent tiefer auf 17.433 Punkte.Im Blickpunkt steht heute eine ganze Reihe von Quartalszahlen. Allein fünf DAX-Konzerne öffnen ihre Bücher. Es berichten unter anderem Allianz, SMA Solar, Deutsche Telekom, Siemens, ...

