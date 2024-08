Nachdem der DAX sich am Dienstag bereits stabilisiert hatte, erholte er sich nun gestern recht deutlich. Am Ende stand ein ordentliches Plus von 1,5 Prozent auf der Kurstafel. An der Wall Street kippte hingegen im Laufe des Handels die Stimmung. Dow Jones und Co. drehten ins Minus. Bei den Einzelwerten ...