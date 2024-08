Am deutschen Aktienmarkt hat es am Mittwoch überwiegend Gewinner gegeben. Angesichts unfreundlicher Vorgaben aus den USA startet der DAX aber niedriger in den Handelstag, allerdings nicht so schwach wie am Vorabend zu erwarten war. Indes nimmt die Berichtssaison hierzulande Fahrt auf: Allianz, Deutz, Dt. Telekom, Dürr, GFT, Munich Re, Rheinmetall, SAF Holland, Siemens und SMA Solar öffnen ihre Bücher.

