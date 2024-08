Schlieren - Das Biotechunternehmen Kuros hat im ersten Semester 2024 den Umsatz mehr als verdoppelt. Treiber der anziehenden Geschäfte ist wie in den Quartalen davor das Knochenersatzprodukt MagnetOs, dessen Absatz mehr und mehr in Schwung kommt. Das Reinergebnis ist nur noch knapp negativ. Der Umsatz aus Produktverkäufen hat sich mit einem Plus von knapp 150 Prozent auf 31,8 Millionen Franken mehr als verdoppelt, wie das Unternehmen am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...