Evotec SE gab heute einen Fortschritt in der strategischen Partnerschaft des Unternehmens mit Bristol Myers Squibb bekannt, der eine weitere Stärkung der gemeinsamen Pipeline an Neurologie-Programmen bedeutet. Evotec erhält 25 Mio. US$, um die weitere Forschung voranzutreiben. Evotec und Bristol Myers Squibb gingen ihre Partnerschaft im Bereich Neurodegeneration ursprünglich im Jahr 2016 ein, um krankheitsverändernde Behandlungen für ein breites Spektrum neurodegenerativer Erkrankungen zu identifizieren, in denen weiterhin ein erheblicher ungedeckter medizinischer Bedarf besteht, die das Fortschreiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...