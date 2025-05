Der jüngste Handel war mal wieder ganz im Zeichen von Donald Trump. Der US-Präsident drohte der EU mit absurd hohen Zöllen von 50 Prozent, wenngleich unklar ist, ob diese auch dauerhaft in die Tat umgesetzt werden. Zu sehen gab es am Freitag jedenfalls erst einmal tiefrote Vorzeichen, was aber auch nicht überall der Fall war.

Den vollständigen Artikel lesen ...