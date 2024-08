Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat am Morgen seine endgültigen Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt. Die Aktie konnte im frühen Handel ins Plus drehen und gehört damit zu den wenigen Gewinnern des Tages im DAX. Top-Gewinner sind die Aktien der Deutschen Telekom und der Allianz, die ebenfalls am Morgen Zahlen vorgelegt haben.Der Konzernumsatz kletterte im ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 33 Prozent auf 3,82 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...