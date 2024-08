Frankfurt/Main - Der Dax ist nach zwei Tagen Wundenlecken am Donnerstag wieder mit einem deutlichen Abschlag in den Handel gestartet. Um 9:30 Uhr stand der Index bei 17.455 deutliche 0,9 Prozent im Minus.Dabei waren zu Handelsstart fast alle Werte im Minus, allen voran Siemens Energy mit einem Abschlag von fast vier Prozent, Commerzbank und Zalando verloren über zwei Prozent. Gegen den Trend kräftig im Plus waren Aktien der Deutschen Telekom. Der frühere Staatskonzern hatte am Morgen Quartalszahlen vorgelegt. Der Konzernumsatz habe im zweiten Quartal um 4,3 Prozent auf 28,4 Milliarden Euro zugelegt, der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen stieg um 7,8 Prozent auf 10,8 Milliarden Euro und der Konzernüberschuss liege mit 2,1 Milliarden Euro um 35,6 Prozent über dem Vorjahr, hieß es.Zuvor hatte es auch an den asiatischen Börsen schon Verluste gegeben. Der Nikkei schloss am Morgen deutscher Zeit bei 34.831 Punkten "nur" 0,7 Prozent im Minus, im Handelsverlauf hatte es aber vorübergehend bis zu 2,5 Prozent Abschlag gegeben - die Nervosität bleibt an den Börsen rund um den Globus hoch.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0942 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9139 Euro zu haben.