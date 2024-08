New Delhi (ots/PRNewswire) -Hygenco Green Energies hat eine Absichtserklärung mit Mitsubishi Power unterzeichnet, um die Möglichkeit der Lieferung von mit grünem Wasserstoff/Ammoniak befeuerten Gasturbinen-Kombikraftwerken (GTCC) zu untersuchen. Diese Absichtserklärung zielt darauf ab, diese integrierten Lösungen in Indien und international anzubieten.Die indisch-japanische Zusammenarbeit in den Bereichen Energiesicherheit und grünes Ammoniak ist ein Beispiel für eine strategische Partnerschaft, die darauf abzielt, durch Technologieaustausch und gemeinsame Investitionen eine nachhaltige Entwicklung zu fördern und Emissionen zu reduzieren.Bei dieser Gelegenheit erklärte Herr SAITO Mitsunori, Chief Representative, JICA India, "Die JICA hat sich verpflichtet, die Entwicklung von grünen Wasserstofftechnologien zu unterstützen. Diese Zusammenarbeit zwischen Hygenco und MHI ist ein Beispiel für die internationale Zusammenarbeit, die notwendig ist, um den Klimawandel zu bekämpfen und nachhaltiges Wachstum zu fördern. JICA wird diese Partnerschaft kontinuierlich unterstützen und freut sich darauf, die von JICA und dem Neev Fund gemeinsam geschaffene Plattform zu nutzen.Hygenco wird den potenziellen Kunden grünen Brennstoff für die GTCC-Technologie von MPW liefern. Das Unternehmen wird skalierte, kommerziell nutzbare Anlagen zur Produktion von grünem Wasserstoff und grünem Ammoniak auf der Basis von Build-own-operate oder Gas-as-a-Service entwickeln und einsetzen."Die Zusammenarbeit wird Hygencos Angebot an grünen Brennstoffen mit der Technologie von Mitsubishi Power in Indien und auf der ganzen Welt zusammenführen und den Geist von Vasudhaiva Kutumbakam - die Welt ist eine Familie - verkörpern", erklärte . Amit Bansal, CEO von Hygenco. "Wir freuen uns darauf, unser Know-how im Bereich grüner Wasserstoff und Ammoniak zu nutzen, um die Dekarbonisierung der Stromerzeugung zu unterstützen und zu einer nachhaltigen Energiezukunft beizutragen.""Wir glauben, dass diese Partnerschaft den Weg für innovative und nachhaltige Energielösungen ebnen wird", sagte Prem Prabhakar, MD&CEO, SBI Ventures Limited - der den Neev II Fund verwaltet, der ein Investor von Hygenco ist. "Investitionen in die grüne Wasserstoff- und Ammoniakproduktion sind für Indiens Energiesicherheit, Energiewende und Umweltziele von entscheidender Bedeutung."Mitsubishi Power entwickelt Wasserstoff- und Ammoniak-Feuerungstechnologien zur Dekarbonisierung bestehender GTCC-Kraftwerke durch die Umstellung des Brennstoffs von Erdgas auf Wasserstoff/Ammoniak. Das Unternehmen war bereits an zahlreichen Projekten weltweit beteiligt.Über Hygenco Green EnergiesHygenco ist ein führender Entwickler von Projekten für grünen Wasserstoff und grünes Ammoniak. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung nachhaltiger und kommerziell tragfähiger grüner Brennstofflösungen für verschiedene Branchen und leistet damit einen Beitrag zur globalen Energiewende.Über Mitsubishi Heavy IndustriesMitsubishi Heavy Industries, Ltd. ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Technik und Fertigung. MHI bietet innovative Lösungen für verschiedene Sektoren, darunter Energie, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau usw. Mitsubishi Power, eine Tochtergesellschaft von MHI, ist auf Stromerzeugungstechnologien spezialisiert und steht an der Spitze der Entwicklung der Wasserstofffeuerungstechnologie.Über JICADie Japan International Cooperation Agency wurde durch ein spezielles Gesetz als eine der japanischen Regierung unterstellte Verwaltungseinrichtung gegründet und soll als einzige japanische Regierungsbehörde, die für die Umsetzung der öffentlichen Entwicklungshilfe zuständig ist, zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit beitragen. Die JICA ist die größte bilaterale Geberorganisation der Welt. Die JICA fungiert als Brücke zwischen Japan und den Schwellenländern und stellt Hilfe in Form von Darlehen, Zuschüssen und technischer Zusammenarbeit bereit, damit die Schwellenländer ihre Kapazitäten stärken können.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2478092/Hygenco_JICA.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2406450/Hygenco_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hygenco-green-energies-hat-mit-unterstutzung-der-jica-eine-absichtserklarung-mit-mitsubishi-power-fur-mit-grunem-wasserstoffammoniak-befeuerte-gtcc-kraftwerke-abgeschlossen-302217777.htmlPressekontakt:Hygenco: Akshay Mohan,akshay.mohan@hygenco.in,+91-8595542567; JICA: Chika Moromi /Aishwarya Mishra,moromi.chika@jica.go.jp,Mishra-Aishwarya@jica.go.jp,+91-11-49097000Original-Content von: Hygenco Green Energies Pvt Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174771/5839666