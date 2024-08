Allianz auf Rekordkurs - Prognose bestätigt

Werbung







Der Versicherer Allianz konnte im zweiten Quartal den Gewinn erneut steigern. Auch ein neues Aktienrückkaufprogramm soll jetzt durchgeführt werden.



Der Versicherer Allianz konnte im zweiten Quartal den Gewinn trotz der schweren Unwetter in Deutschland steigern und dabei erneut ein Rekordergebnis erzielen. Das operative Ergebnis ist um vier Prozent auf 3,93 Milliarden EUR angestiegen, wie der DAX®-Konzern am Donnerstagmorgen vermeldete. Allianz konnte auch die Prognose für das laufende Jahr bestätigen. Demnach soll 2024 das operative Ergebnis des Versicherungskonzernes zwischen 13,8 Milliarden Euro und 15,8 Milliarden Euro liegen. Zudem hat das Unternehmen angekündigt das Aktienrückkaufprogramm ausweiten zu wollen, wobei der Versicherungsriese von Mitte August bis Jahresende eigene Aktien für weitere 500 Millionen Euro erwerben möchte. Den im Februar angekündigten Rückkauf von Aktien im Wert von einer Milliarde Euro hatte das Unternehmen vor zwei Wochen zu einem Durchschnittspreis von 263,75 Euro ausgeschöpft.









