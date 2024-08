Wie gewonnen, so zerronnen. Den amerikanischen Indizes gelang es gestern nicht ihre anfänglichen Zugewinne zu verteidigen. In der Spitze notierte der Nasdaq 100 rund zwei Prozent im Plus, am Ende ging er 1,2 Prozent schwächer aus dem Handel. Bei den Einzelthemen geht es heute um Eli Lilly, Bumble, ...