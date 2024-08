© Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images



Die Aktie von Super Micro Computer hat in nur wenigen Wochen mehr als die Hälfte an Wert verloren. Wie hoch stehen jetzt die Chancen auf ein Comeback?Anleger, die bei der Aktie von KI-Überflieger Super Micro Computer auf Rückenwind durch die am Dienstagabend veröffentlichten Quartalszahlen gehofft hatten, wurden zur Wochenmitte bitter enttäuscht. Das Papier büßte trotz der Aussicht auf einen Aktiensplit über 20 Prozent an Wert ein und verschärfte so die Talfahrt der vergangenen Wochen dramatisch. Der angekündigte Split der Aktien, eigentlich ein Garant für Kursgewinne, konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Unternehmen seine eigenen Erwartungen verfehlt hatte. Nach 60-Prozent-Crash: …