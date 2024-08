Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



08.08.2024 / 16:08 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Craig Nachname(n): Cordola

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Fresenius Medical Care AG

b) LEI

549300CP8NY40UP89Q40

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI ISIN: US3580291066

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 18.165 USD 10899.00 USD 18.165 USD 69571.95 USD 18.155 USD 13416.55 USD 18.155 USD 1815.50 USD 18.17 USD 3634.00 USD 18.17 USD 5451.00 USD 18.17 USD 1817.00 USD 18.19 USD 1819.00 USD 18.20 USD 1820.00 USD 18.20 USD 1820.00 USD 18.185 USD 1818.50 USD 18.185 USD 1818.50 USD 18.185 USD 3400.60 USD 18.185 USD 1818.50 USD 18.1825 USD 7273.00 USD 18.175 USD 1817.50 USD 18.175 USD 1817.50 USD 18.18 USD 1818.00 USD 18.18 USD 1818.00 USD 18.175 USD 1817.50 USD 18.165 USD 1816.50 USD 18.18 USD 1818.00 USD 18.175 USD 1853.85 USD 18.17 USD 1817.00 USD 18.17 USD 2234.91 USD 18.18 USD 2581.56 USD 18.18 USD 5454.00 USD 18.18 USD 1818.00 USD 18.175 USD 1817.50 USD 18.175 USD 1817.50 USD 18.175 USD 1817.50 USD 18.175 USD 1817.50 USD 18.175 USD 1817.50 USD 18.175 USD 1817.50 USD 18.175 USD 1817.50 USD 18.18 USD 1818.00 USD 18.18 USD 1818.00 USD 18.18 USD 1818.00 USD 18.19 USD 1819.00 USD 18.19 USD 1819.00 USD 18.185 USD 3637.00 USD 18.185 USD 3637.00 USD 18.19 USD 1819.00 USD 18.19 USD 1819.00 USD 18.19 USD 3638.00 USD 18.19 USD 3638.00 USD 18.19 USD 1819.00 USD 18.195 USD 1819.50 USD 18.195 USD 1819.50 USD 18.195 USD 3165.93 USD 18.195 USD 473.07 USD 18.195 USD 3639.00 USD 18.185 USD 3164.19 USD 18.175 USD 1817.50 USD 18.18 USD 1818.00 USD 18.15 USD 1815.00 USD 18.16 USD 1816.00 USD 18.15 USD 3158.10 USD 18.15 USD 5916.90 USD 18.155 USD 2432.77 USD 18.13 USD 1813.00 USD 18.125 USD 1812.50 USD 18.125 USD 1812.50 USD 18.125 USD 3625.00 USD 18.125 USD 2900.00 USD 18.13 USD 1813.00 USD 18.13 USD 1813.00 USD 18.12 USD 3207.24 USD 18.13 USD 1813.00 USD 18.13 USD 1813.00 USD 18.14 USD 3628.00 USD 18.14 USD 1814.00 USD 18.14 USD 3628.00 USD 18.14 USD 1814.00 USD 18.14 USD 1814.00 USD 18.14 USD 1814.00 USD 18.14 USD 1814.00 USD 18.14 USD 3628.00 USD 18.1225 USD 1812.25 USD 18.12 USD 3624.00 USD 18.115 USD 3152.01 USD 18.12 USD 2283.12 USD 18.12 USD 5436.00 USD 18.12 USD 3624.00 USD 18.12 USD 3624.00 USD 18.12 USD 3624.00 USD 18.12 USD 3026.04 USD 18.125 USD 453.13 USD 18.13 USD 1813.00 USD 18.13 USD 1813.00 USD 18.13 USD 1813.00 USD 18.13 USD 1813.00 USD 18.12 USD 1739.52 USD 18.12 USD 72.48 USD 18.125 USD 453.13 USD 18.125 USD 453.13 USD 18.125 USD 453.13 USD 18.125 USD 453.13 USD 18.13 USD 1813.00 USD 18.13 USD 1813.00 USD 18.12 USD 1812.00 USD 18.13 USD 1813.00 USD 18.13 USD 1813.00 USD 18.13 USD 1813.00 USD 18.12 USD 1812.00 USD 18.115 USD 452.88 USD 18.115 USD 1811.50 USD 18.115 USD 3623.00 USD 18.115 USD 1811.50 USD 18.11 USD 1811.00 USD 18.11 USD 1811.00 USD 18.12 USD 1812.00 USD 18.115 USD 1811.50 USD 18.115 USD 1811.50 USD 18.11 USD 1611.79 USD 18.115 USD 452.88 USD 18.11 USD 362.20 USD 18.11 USD 1811.00 USD 18.11 USD 1811.00 USD 18.12 USD 2699.88 USD 18.12 USD 5436.00 USD 18.115 USD 1811.50 USD 18.115 USD 1811.50 USD 18.115 USD 1811.50 USD 18.115 USD 1811.50 USD 18.115 USD 3623.00 USD 18.115 USD 3079.55 USD 18.115 USD 1811.50 USD 18.125 USD 1812.50 USD 18.125 USD 1921.25 USD 18.14 USD 1814.00 USD 18.14 USD 3628.00 USD 18.14 USD 1814.00 USD 18.14 USD 1814.00 USD 18.135 USD 2158.07 USD 18.14 USD 1814.00 USD 18.14 USD 1814.00 USD 18.135 USD 1813.50 USD 18.135 USD 1813.50 USD 18.1325 USD 5439.75 USD 18.125 USD 1812.50 USD 18.13 USD 1813.00 USD 18.13 USD 3626.00 USD 18.125 USD 1812.50 USD 18.13 USD 1813.00 USD 18.13 USD 1813.00 USD 18.13 USD 1813.00 USD 18.13 USD 1813.00 USD 18.13 USD 1813.00 USD 18.12 USD 1812.00 USD 18.12 USD 1812.00 USD 18.12 USD 2573.04 USD 18.12 USD 3624.00 USD 18.12 USD 1812.00 USD 18.115 USD 1811.50 USD 18.115 USD 1811.50 USD 18.105 USD 1810.50 USD 18.105 USD 1810.50 USD 18.105 USD 1810.50 USD 18.11 USD 1811.00 USD 18.105 USD 1810.50 USD 18.11 USD 1811.00 USD 18.115 USD 1811.50 USD 18.12 USD 1812.00 USD 18.12 USD 1812.00 USD 18.13 USD 1813.00 USD 18.145 USD 1814.50 USD 18.135 USD 1813.50 USD 18.14 USD 1814.00 USD 18.14 USD 5442.00 USD 18.13 USD 5439.00 USD 18.145 USD 1814.50 USD 18.145 USD 20177.24 USD 18.14 USD 1814.00 USD 18.14 USD 1814.00 USD 18.14 USD 108.84 USD

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 18.1480 USD 495859.0600 USD

e) Datum des Geschäfts

07.08.2024; UTC-5

f) Ort des Geschäfts

Name: NYSE MIC: XNYS





08.08.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com