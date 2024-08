Ab dem Grande Panda im nächsten Jahr will Fiat offenbar das AC-Ladekabel dauerhaft an seinen Elektroautos befestigen. Auf diese Weise müssen die langen Ladekabel nicht mehr auf dem Boden liegen - oder durch den Matsch gezogen werden. Wie das britische Magazin "Autocar" berichtet, will die Stellantis-Marke das Anschließen an die AC-Ladesäule benutzerfreundlicher machen. Man muss nicht mehr das Kabel aus dem Kofferraum oder dem Frunk holen - und möglicherweise ...

