Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 8 août/August 2024) - Bulletin 2024-0809 - Symbol Change - Inactive Designation - Nova Mentis Life Science Corp. (NOVA) has been withdrawn.

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'informations supplémentaires, veuillez contacter le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel l'adresse: Listings@thecse.com

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)