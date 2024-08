Die GFT Technologies SE verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 ein solides Wachstum trotz eines herausfordernden Marktumfelds. Der Konzernumsatz stieg um 11 Prozent auf 429,6 Millionen Euro, während das bereinigte EBIT um 15 Prozent auf 32,2 Millionen Euro zulegte. Ausschlaggebend für diese positive Entwicklung waren zweistellige Umsatzzuwächse in den Sektoren Banking sowie Industrie & Sonstige. Zudem konnte das dynamische Wachstum in Brasilien, dem größten Markt von GFT, die schwache Entwicklung in den angelsächsischen Märkten kompensieren.

Prognose für Gesamtjahr angepasst

Für das Gesamtjahr 2024 hat GFT seine Prognose leicht nach unten korrigiert. Das Unternehmen erwartet nun ein Umsatzwachstum von 12 Prozent auf etwa 885 Millionen Euro, statt der zuvor anvisierten 15 Prozent. Das bereinigte EBIT soll um 12 Prozent auf circa 82 Millionen Euro steigen. Trotz dieser Anpassung betont der neue Co-Geschäftsführer die Gesundheit des Kerngeschäfts und das anhaltende Wachstum in Bereichen wie neue Banksysteme, Technologie-Modernisierung sowie Künstliche Intelligenz und Daten.

